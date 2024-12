Wetter am Dienstag: Kommt Schnee nach Kärnten?

Der Dienstag in Kärnten verläuft stark bewölkt.

Veröffentlicht am 2. Dezember 2024, 21:11 / ©Michael Rupp

„Der Dienstag verläuft in Kärnten stark bewölkt oder bedeckt. Mit Durchzug einer Kaltfront kommt es am Nachmittag zu ein paar Schauern, wobei die Schneefallgrenze von zunächst 1700 Meter langsam unter 1000 Meter absinkt“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere Austria. Am längsten trocken bleibt es im Lavanttal. Die Tageshöchstwerte liegen bei 3 bis 6 Grad.