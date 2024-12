Schulkind (10) auf Schutzweg angefahren: Lenkerin fuhr einfach davon

10-Jähriger verletzt: Die Polizei sucht nach der Lenkerin, die einen Schüler in Telfs erfasst hat.

Veröffentlicht am 2. Dezember 2024, 21:15 / ©5 Minuten

Am Montagmorgen, dem 2. Dezember 2024, ereignete sich in Telfs ein Unfall, der die Polizei und die Anwohner beschäftigt. Ein 10-jähriger Bub wurde um etwa 7.45 Uhr auf einem Schutzweg vor der Mittelschule Weißenbach von einem kleinen schwarzen Auto erfasst. Der Junge stürzte nicht, erlitt jedoch Prellungen an Bein und Ellbogen.

Fahrerflucht trotz Unfall: Polizei bittet dringend um Hinweise

Besonders schockierend: Die Fahrerin des Wagens hielt kurz an, setzte ihre Fahrt jedoch anschließend in Richtung Inntal Center fort. Das Schulkind konnte sich die Fahrzeugdetails nur teilweise merken. Die Polizeiinspektion Telfs ruft dringend zur Mithilfe auf. Hinweise zu der unbekannten Lenkerin oder zum Unfallgeschehen können unter der Telefonnummer 059133 7126 gemeldet werden.