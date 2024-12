Glatteisgefahr: Meteorologen warnen vor glatten Straßen im Frühverkehr

Veröffentlicht am 2. Dezember 2024, 21:18 / ©pexels/Mario Rodriguez

Der Winter meldet sich zurück. Und mit ihm kommt Schnee, aber es gibt auch in einigen Teilen Österreichs eine gelbe Glatteiswarnung für morgen, 3. Dezember 2024. Vor allem in der Obersteiermark, Teilen von Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich sollte man in der Früh vorsichtig fahren.

Hier könnte es in Österreich Glatteis geben

„In der Früh und am Vormittag ist vereinzelt Glatteis durch gefrierenden Regen möglich, besonders in Teilen von Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich“, heißt es seitens der Meteorologen der Geosphere Austria. Ein Blick auf die Warnkarte verrät, dass man auch in der Obersteiermark vorsichtig fahren sollte. Überall, wo es auf der Karte gelb leuchtet, könnte Glatteis entstehen.

©Screenshot GeoSphere Austra Auf der Karte sieht man wo in Österreich morgen Glatteis herrschen könnte.

Tipps bei Glatteis:

Angepasste Geschwindigkeit, ausreichend Abstand, vorausschauendes Fahren, gefühlvolles Lenken und sich keinesfalls „hetzen“ lassen, können bei Blitzeis den Unterschied zwischen „gerade noch gut gegangen“ und „Unfall“ bedeuten, heißt es seitens des ÖAMTC. Die Experten empfehlen im Bereich von Brücken, Waldschneisen, Kuppen und freien Flächen besonders vorsichtig zu fahren. Kommt ein Lenker trotz aller Vorsicht ins Schleudern, dann Fuß weg vom Gaspedal, auskuppeln und in die gewünschte Fahrtrichtung lenken.