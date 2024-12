Autounfall: Mann stürzt mit PKW 20 Meter ab

Am 2. Dezember 2024 gegen 18 Uhr lenkte ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan, seinen PKW auf der L94 in Fahrtrichtung Kappel am Krappfeld. Laut seinen Angaben kam er aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse mit seinem Auto ins Schleudern, touchierte einen Straßenleitpflock und stürzte mit seinem PKW links über eine steile Böschung rund 20 Meter ab.

Mann wollte nicht ins Krankenhaus

Das Fahrzeug kam auf der linken Fahrzeugseite zum Stillstand. Der 38-Jährige konnte sich selbstständig aus seinem PKW befreien. Er wurde durch die Rettung erstversorgt, verweigerte jedoch eine Mitfahrt ins Krankenhaus. Ein Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung, die Lenkberechtigung wurde ihm nicht entzogen. Im Einsatz stand die FF Kappel am Krappfeld.