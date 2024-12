Pädagogin stürmte Bühne: „Ich bewundere ihren Mut“

Am Samstag, 30. November 2024, fand die größte Kärntner Kinderschutzfachtagung in Klagenfurt statt. Eine Frau ist seitdem in aller Munde. Die Pädagogin Manuela Söllnbauer stürmte nämlich die Bühne und hielt eine Rede. Nun gibt es seitens der Politik die ersten Reaktionen.

Das sagen die Grünen

„Mit ihrer Rede auf der Kinderschutz-Tagung hat die Pädagogin Manuela Söllnbauer voll ins Schwarze getroffen. Ich bewundere ihren Mut auf die Bühne zu gehen und klar anzusprechen mit welchen Umständen unsere Elementarpädagog:innen zurechtkommen müssen und was politische Entscheidungen mit der Motivation in der täglichen Arbeit mit Kindern machen – ganz ohne Blatt vor dem Mund“ kommentiert Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin Olga Voglauer (Grüne) den Auftritt der Pädagogin, in dem sie ihren Unmut über politische Entscheidungen und Entwicklungen in der Elementarpädagogik äußerte.

„Frau Söllnbauer hat vollkommen Recht“

„Frau Söllnbauer hat vollkommen Recht: Es kann nicht sein, dass man die Pädagogen und damit auch die Kinder im Stich lässt. Und dass die Landesregierung ausgerechnet dort spart, wo die Zukunft unserer Kinder wächst“, so Voglauer, die das Abweichen von der schrittweisen Verkleinerung der Gruppengrößen kritisiert und auf eine nachhaltige und verlässliche Lösung pocht: „Die Landesregierung hat ein Gesetz verabschiedet, mit dem Wissen, es nicht finanzieren zu können. Konkrete Lösungsvorschläge für schwerwiegende Problemstellungen – beispielsweise fehlendes Personal oder die nicht vorhandene Infrastruktur – blieben aus. Genau diese Kurzsichtigkeit hat dazu geführt, dass man in der Umsetzung klein beigeben, gewisse Zielsetzungen, wie die schrittweise Verkleinerung der Gruppengrößen, aussetzen und in der Aufstellung der Kinderbetreuung zurückrudern muss. Auf diese Weise enttäuscht man die, die unmittelbar betroffen sind. Politik trägt Verantwortung für die zukünftige Entwicklung unseres Landes – genau deshalb müssen Gesetze realen Umständen gerecht werden. Sie sind keine Wunschliste an ein zukünftiges Kärnten.“

Statement der NEOS

„Wir NEOS unterstützen die Aussagen von Frau Söllnbauer. Als Lehrerin kann ich ihre Sorgen voll und ganz nachvollziehen und finde ihren Mut, die bestehenden Missstände offen anzusprechen, absolut bewundernswert. Solche Stimmen sind auch wichtig, um Veränderung anzustoßen“, so NEOS-Bildungssprecherin Iris Glanzer, die darin einen klaren Handlungsauftrag an die Kärntner Landesregierung sieht, endlich ausreichende Mittel für die Bildung bereitzustellen: „Statt bei der Bildung zu sparen, sollte die Landesregierung lieber bei sich selbst sparen. Wir schlagen vor, die Parteienförderung auf Landesebene zu halbieren und die freiwerdenden Mittel direkt in die Bildung zu investieren. So können wir dafür sorgen, dass die Schule wieder ein Ort wird, an dem Lehrkräfte gerne arbeiten und unsere Kinder die beste Bildung bekommen.“

Das sagt das Team Kärnten

Zu der von Seiten der SPÖ/ÖVP-Koalition geplanten Aussetzung der schrittweisen Verringerung der Gruppengrößen in den Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen in Kärnten merkt Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer an, dass die Reduktion der Anzahl an Kindern in den Gruppen weiterhin das Ziel bleiben soll: „Dafür müssen allerdings die Rahmenbedingungen stimmen, was aktuell nicht der Fall ist. Es scheitert vor allem am dafür notwendigen pädagogischen Personal und an den Mitteln für neue Räumlichkeiten.“ Köfer fordert von der neuen Bundesregierung eine Offensive für den Kinderbildungs- und -betreuungsbereich und eine maßvolle Unterstützung der Gemeinden und Länder, um die pädagogische Qualität in den Einrichtungen weiter steigern zu können: „Aktuell werden vor allem die Gemeinden im Stich gelassen und können sich ob der finanziellen Gesamtsituation keine großen Schritte leisten.“ Köfer setzt sich für einen Schulterschluss von Bund, Land und Gemeinden ein, um Qualitätssteigerungen zu ermöglichen. Köfer fordert zudem eine breit angelegten Ausbildungsoffensive des Bundes: „Diese muss das Ziel haben, mindestens 10.000 zusätzliche Fachkräfte für den Kinderbildungs- und -betreuungsbereich auszubilden. Auch als Bürgermeister weiß ich, dass es immer schwieriger wird, Personal zu finden. Die Situation hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verschärft.“ Laut einer aktuellen Umfrage, die auf Bundesebene durchgeführt wurde, sehen Eltern den Personalmangel in den Kinderbildungseinrichtungen als eines der größten Probleme im elementarpädagogischen Bereich: „Knapp 80 Prozent haben bei einer wissenschaftlichen Studie angegeben, diesen Aspekt besonders kritisch zu sehen.“ Entscheidend werde es laut Köfer auch sein, Absolventen der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik in diesem Berufsbereich zu halten.

