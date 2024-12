Wirtschaftliches Rekordjahr: Sturm machte über 51 Mio. Euro Umsatz

Die Freude beim SK Sturm Graz ist groß. Klub-Präsident Christian Jauk und Geschäftsführer Thomas Tebbich zogen heute Bilanz über die Spielzeit 2023/2024. Die Zahlen sprechen dabei für sich, denn es war in vielerlei Hinsicht ein echtes Rekordjahr.

SK Sturm machte über 51 Mio. Euro Umsatz

So kamen heuer insgesamt rund 350.000 Besucher zu den Heimspielen, was durchschnittlich rund 14.874 Besucher pro Bundesliga-Heimspiel ergibt. Auch die Anzahl der Abos konnte deutlich erhöht werden, nämlich von rund 7.000 auf 8.600. Einen großen Anstieg gab es außerdem bei den Vereinsmitgliedern, hier wuchs man von 9.000 auf rund 19.000 Mitglieder. Auch beim Ticketumsatz gab es ein gewaltiges Plus, man stieg von 5,5 Mio. Euro auf 7,4 Mio. Euro. 3,5 Mio. Euro ergaben sich aus den Einnahmen im Merchandising. Insgesamt erreichte SK Sturm einen Umsatz von über 51 Mio. Euro – für den Verein war es also ein wirtschaftliches Rekordjahr. Die Pressekonferenz kannst du dir hier ansehen:

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2024 um 21:35 Uhr aktualisiert