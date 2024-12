Unbeständiges Wetter: Der Dienstag bringt Schnee und Schauer

Am Dienstag wird es von Nordwesten her unbeständig. „Wolken und Schauer breiten sich vormittags auf das Ausseer Land, Ennstal und Mariazeller Land aus, die Schneefallgrenze sinkt von Norden her gegen 800 bis 1000m Höhe, dabei ist anfangs auch noch gefrierender Regen möglich“, so die Prognose der GeoSphere. Im Oberen Mur- und Mürztal sowie im Süden soll hingegen nur wenig Niederschlag fallen. Doch die Sonne wird sich auch hier kaum zeigen. Die Frühtemperaturen sind knapp unter 0 Grad, tagsüber werden nur 2 bis 4 Grad erwartet.