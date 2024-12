Schneefallgrenze sinkt: Dieses Wetter erwartet Österreich am Dienstag

Am Dienstag sorgt eine Kaltfront für Regen und Schnee in Österreich.

Am Dienstag sorgt eine Kaltfront für Regen und Schnee in Österreich.

Die Wettervorhersage für Dienstag, den 3. Dezember 2024, kündigt wechselhaftes Wetter an, das durch eine Kaltfront ausgelöst wird. Laut GeoSphere Austria ziehen dichte Wolken durch, die immer wieder Regen bringen. Besonders betroffen sind Tirol und das westliche Niederösterreich, wo es teils kräftiger regnen kann. In anderen Teilen des Landes fällt der Regen eher gering aus.

Schnee und Regen: Kühle Temperaturen und gefrierender Niederschlag

Die Schneefallgrenze bewegt sich an diesem Tag zwischen 700 und knapp 1000 Metern. In den höheren Lagen kann es also zu Schneefall kommen, während in den tieferen Gebirgslagen der Regen auch gefrieren kann, vor allem nördlich der Donau. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlicher Richtung und trägt zur kühlen Witterung bei. Die Temperaturen am Nachmittag erreichen nur 1 bis 6 Grad.