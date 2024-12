Dubiose SMS von Kryptobörse langte ein – dann war Geld weg

Ein 42-jähriger in Innsbruck wohnhafter Deutscher erhielt bereits am 28. November 2024 als Inhaber eines Kontos mit digitaler Währung eine vermeintlich von der Kryptobörse gesendete SMS mit einem Warnhinweis und einer Telefonnummer. „Über diese kontaktierte er eine unbekannte männliche Person, die ihn aufgrund eines Problems in einem ca. 20-minütigen Gespräch zur Sicherung seiner Einlagen zum sofortigem Handeln aufrief und in betrügerischer Absicht davon überzeugte, selbst eine bestimmte App zu installieren sowie weitere manipulative Handlungen vorzunehmen, wodurch schließlich die einliegenden Coins auf ein unbekanntes Konto übertragen wurden“, informiert die Polizei. Dem 42-Jährigen entstand dadurch ein Schaden im hohen vierstelligen Eurobereich.