Falsches Jobangebot: Kärntnerin (57) um zehntausende Euro betrogen

Über eine Internetplattform wurde die 57-Jährige Ende Oktober auf das Jobangebot aufmerksam. Sie befüllte einen Bewerbungsbogen mit ihren Daten und wurde anschließend telefonisch kontaktiert. „In weiterer Folge wurde ihr per Mail ein Arbeitsvertrag übermittelt, welchen die Frau ebenfalls ausfüllte“, so die Beamten. Was die Kärntnerin zu diesem Zeitpunkt nicht ahnte: Es handelte sich um eine fiese Betrugsmasche.

Frau verlor zehntausend Euro

Über einen Monat lang investierte die Frau in virtuelle Bonusprodukte. Teils bezahlte sie in bar, teils mit Kryptowährung. Immer wurde ihr in Aussicht gestellt, dass sie die Beträge samt Provision zurückerhalten werde. Passiert ist das jedoch nie. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Polizeiinspektion in Velden am Wörthersee. „Ihr entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro“, heißt es vonseiten der Ermittler abschließend.