Nageln für den guten Zweck: Hotel Sandwirth belebt alte Tradition

Beim Sandwirth-Kirchtag in Klagenfurt wurde das „Nageln & Spenden“ am Drahrer-Tisch wiederbelebt. Die Aktion – inspiriert von der Klagenfurter Drahrer-Gemeinschaft (1900–1954) – vereint gelebte Geschichte mit einem guten Zweck und soll auch beim Adventbrunch am 8. Dezember sowie beim Christmas-Brunch am 22. Dezember wiederholt werden.

Spenden für „Kärntner in Not“

Prominente Gäste, wie Armin und Sandra Assinger, Landesrat Sebastian Schuschnig oder Elisabeth Scheucher verewigten sich bereits am neuen Drahrer-Tisch – jeder Nagel bringt zehn Euro für den guten Zweck. Mit einer Spende in Höhe von 100 Euro werden auch Namen, Initialen oder Firmennamen auf der Tischplatte vermerkt. Möglich ist das an besagten Tagen jeweils zwischen 10.30 und 14 Uhr im Hotel Sandwirth.