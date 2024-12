Unfall in Köppling: Wagen und Lkw kollidierten

Einsatz für die Feuerwehren Söding und Köppling am Montagabend.

Veröffentlicht am 3. Dezember 2024, 07:11 / ©FF Köppling

Am Montag kollidierten ein Auto und ein LKW auf der B70 in Köppling. „Verletzt wurde glücklicherweise niemand“, informiert die Feuerwehr Köppling, die zusammen mit der Feuerwehr Söding die Einsatzstelle reinigte und den Verkehr regelte. „Anschließend wurde der beschädigte PKW von der Einsatzstelle verbracht. Der LKW konnte seine Fahrt fortsetzen“, so die Feuerwehr Köppling, die ihren Einsatz nach etwa 20 Minuten wieder beenden konnte.