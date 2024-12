AMS-Bilanz: Arbeitslosigkeit in Wien steigt an

Veröffentlicht am 3. Dezember 2024, 07:41 / ©Felizian Krenn / 5 Minuten

Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im November 2024 im Jahresvergleich um 9,9 Prozent auf 118.612 angestiegen, die der AMS-Kunden in Schulung um 2,6 Prozent auf 37.671. Die Summe beider Gruppen ist um 8,1 Prozent größer geworden. Die Zahl der über 50-Jährigen, die arbeitslos oder in Schulung sind, ist um 6,5 Prozent gestiegen, die Zahl der unter 25-Jährigen um 12,8 Prozent. Anmerkung: Österreichweit liegt die Arbeitslosigkeit bei 383.963 Personen.

Anstieg: Hier wächst die Arbeitslosigkeit am meisten

Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit in Wien im November im Bau um 5,2 Prozent größer geworden, in der Warenproduktion um 14 Prozent, im Einzelhandel um 10,5 Prozent und in Hotellerie und Gastronomie um 12,4 Prozent.

Zig offene Lehrstellen

Für den kommenden Herbst haben Wiener Betriebe dem AMS bereits mehr als 1.300 offene Lehrstellen zur überwiegenden Besetzung gemeldet, um ein Drittel mehr als im November des Vorjahres. Dazu kommen fast 700 Lehrstellen, die sofort besetzt werden könnten. Derzeit sind beim AMS Wien 3.837 junge Menschen sofort verfügbar lehrstellensuchend gemeldet, um ein Fünftel mehr als vor einem Jahr; weitere 773 haben sich bereits in Hinblick auf Herbst 2025 vorgemerkt.