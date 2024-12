Künstlerin gestaltet Charity-Tasche für Kärntner Familien in Not

Am Foto: Susanne Hager und Karina Laru-Naú mit der diesjährigen Kunsttasche (v.l.)

Veröffentlicht am 3. Dezember 2024, 07:41 / ©Helge Bauer

Bekannte Kärntner Künstler gestalten seit dem Jahr 2021 limitierte Weihnachtstaschen für die „Lobby für Kinder“ (vormals Kinderrettungswerk). Motive für die bisherigen Weihnachtstascheneditionen haben Peter Jellitsch, Suse Krawagna, Brandy Brandstätter und Wolfgang Walkensteiner geliefert. Heuer übernahm die ehrenvolle Aufgabe Karina Laru-Naú. „Die Werke der Künstlerin rücken den Menschen, in dem Fall Frauen, mit ihren Emotionen und Geschichten in den Mittelpunkt. Eine schöne Gemeinsamkeit mit uns als Verein, der Kinder und ihre Bedürfnisse in den Fokus stellt“, betont Susanne Hager, Vorsitzende der „Lobby für Kinder“.

Offizielle Präsentation in Pörtschacher Atelier

Erstmals wurden die Taschen heuer auch im Rahmen einer offiziellen Präsentation vorgestellt. Rund 80 Gäste waren der Einladung der „Lobby für Kinder“ gefolgt. Das Atelier der Künstlerin in Pörtschach am Wörthersee bot den perfekten Rahmen für diese besondere Veranstaltung. Zudem war der Abend ein voller Erfolg: Dank der großzügigen Mithilfe der Anwesenden konnten bereits einige Spenden gesammelt werden, welche direkt Kärntner Familien und Kindern in schwierigen Lebenssituationen zugutekommen. Die Lobby für Kinder bedankt sich herzlich bei allen Unterstützern. Die Kunsttaschen können übrigens unter der Mail [email protected] oder unter der Telefonnummer 050 544 2039 gegen eine freiwillige Spende bestellt werden.