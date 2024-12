Weihnachten: So kommt deine Post pünktlich an

Zu Weihnachten versenden viele Weihnachtsgrüße oder Pakete an ihre Lieben. Allerdings gibt es einige Fristen, die man beachten sollte, damit die Post auch rechtzeitig ankommt. Wir haben sie für euch zusammen gefasst.

So kommt dein Brief aus Österreich pünktlich zu Weihnachten an

Die österreichische Post gibt einige Zeitangaben an, an die du dich halten solltest, damit deine Weihnachtspost auch pünktlich ankommt. Es kommt natürlich auch darauf an, wo deine Sendung hingehen soll. Was keinen Unterschied macht, ist, ob du deinen Brief aus Kärnten, der Steiermark oder einem anderen Bundesland versendest.

©Screenshot Post Diese Fristen solltest du einhalten, wenn du möchtest, dass dein Paket pünktlich zu Weihnachten ankommt.

Ins Ausland solltest du deine Post früh genug versenden

Gerade in der Weihnachtszeit solltest du deine Post, vor allem ins Ausland, früh genug versenden. So ist beispielsweise die Frist für einen Brief nach Deutschland der 10. Dezember. Solltest du außerhalb der EU etwas verschicken wollen, so solltest du schnell sein, denn hier ist der 6. Dezember der Stichtag.