Nach Hochwasser-Drama: Anonymer Spender hilft Familie mit 100.000 Euro

Das verheerende Hochwasser Mitte September hat in Niederösterreich zahlreiche Häuser zerstört – auch das Zuhause von Kenana Musaefendic und ihrer Familie in Katzelsdorf (Gemeinde Tulbing, Bezirk Tulln). Erst zwei Jahre vorher waren sie in ihr neues Heim eingezogen. Die Flut traf sie hart: Innerhalb kürzester Zeit stand das Wasser hüfthoch und machte sämtliche Möbel unbrauchbar. Die Familie musste vorübergehend bei Nachbarn unterkommen.

Anonyme Spende von 100.000 Euro

Doch mitten in der Krise gab es auch einen Lichtblick. Nachdem Kenana Musaefendic in der ORF-Sendung „Aktuell nach eins“ über ihre Situation gesprochen hatte, meldete sich ein anonymer Spender. Der großzügige Gönner, der sich als Mitglied einer oberösterreichischen Unternehmerfamilie ausgab, bot der Familie eine Spende von 100.000 Euro an.

„Das Schicksal der Familie hat uns berührt“

„Das Schicksal der Familie von Frau Musaefendic hat uns dabei besonders berührt. Gerade nach langer, mühevoller Arbeit das neue Haus fertiggestellt und dann durch das Hochwasser schlagartig zurück zum Start. Wenn man das vom eigenen gemütlichen Sofa aus bei den Nachrichten verfolgt, ist es schwer, nicht aktiv zu werden“, erklärte der anonyme Spender gegenüber dem ORF.

„Ich konnte es nicht glauben“

Frau Musaefendic war natürlich sprachlos von der Spende. In der TV-Sendung erzählt sie: „Ich habe das zuerst nicht geglaubt. Das war eine große, große, Spende, ohne die wären wir wirklich nicht weitergekommen.“ Und weiter: „Ich bedanke mich herzlich. Ich bin wirklich sehr gerührt. Ich habe keine Worte dafür. So einen Menschen findet man nur einmal im Leben.“ Der Gesamtschaden von 190.000 Euro ist für die Familie nun viel leichter zu stemmen – 60.000 Euro übernimmt das Land, 100.000 Euro macht die anonyme Spende aus.