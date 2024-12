Kärntner Lebensretter gewürdigt: „Sie haben nicht lange gefackelt“

Christian Wegscheider, Elisabeth Dunst, Mario Moritz, Patrick Nürnberger, Herbert Hauser und Friedrich Dohr wurden am Montage mit dem Kärntner Ehrenkreuz für Lebensrettung ausgezeichnet. „Der Zufall hat sie zu Lebensrettern gemacht. Sie waren vor Ort, haben nicht lange gefackelt und das Richtige getan: sofort geholfen“, betonte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bei der Festveranstaltung in der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt.

Zwischenfall bei autofreien Tag am Wörthersee

So radelte Ärztin Elisabeth Dunst im Zuge des autofreien Tages gerade um den Wörthersee, als plötzlich ein anderer Radfahrer einen Herzinfarkt erlitt. Mit sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen rettete sie dem Mann das Leben. „Ihr Wissen als Notfall-Medizinerin, ihre Anwesenheit und vor allem ihr rasches Handeln hat Gunter Nitsche das Leben gerettet“, heißt es seitens des Landes.

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, Elisabeth Dunst mit ihrer kleinen Tochter, Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Daniel Fellner (v.l.)

Richtiges Handeln rettete Motorradfahrer das Leben

Ähnlich erging es Christian Wegscheider aus Bad Kleinkirchheim. Eine PKW-Lenkerin hatte beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen. Dieser kam nach dem Zusammenstoß bewusstlos auf der Straße zu liegen. Wegscheider eilte unverzüglich zu Hilfe eilte. „Auch die später eintreffenden Einsatzkräfte hielten fest, dass das richtige Handeln Wegscheiders dem Motorradfahrer definitiv das Leben gerettet hat“, so die Landesvertreter. Zudem ist er seit 20 Jahren freiwillig bei der Wasserrettung tätig.

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, Christian Wegscheider, Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Daniel Fellner (v.l.)

Beim Sprung ins Wasser den Halswirbel verletzt

Glimpflich ging dank Mario Moritz aus Klagenfurt und dem Grazer Notarzt Patrick Nürnberger auch der Unfall eines Triathlon-Athleten am Wörthersee aus. Dieser hatte sich beim Sprung ins Wasser den Halswirbel verletzt. Unfähig, sich zu regen, trieb er mit dem Kopf unter Wasser. Moritz eilte dem Verunfallten zu Hilfe und barg diesen professionell. „Ohne die rasche Reaktion hätte Clemens Taschek keine Überlebenschance gehabt“, betonen die Landesvertreter. Notarzt Nürnberger – der an diesem Tag privat im Strandbad Klagenfurt war – übernahm die weitere Stabilisierung und notfallmedizinische Versorgung bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, Mario Moritz, der Geretette Gerold Taschek, Patrick Nürnberger, Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Daniel Fellner (v.l.)

Mädchen nach Quad-Unfall gerettet

Auch Herbert Hauser und Friedrich Dohr aus St. Margarethen im Lavanttal erhielten für ihren lebensrettenden Einsatz im Oktober dieses Jahres das Kärntner Ehrenkreuz für Lebensrettung. Sie haben ein Mädchen, kopfüber und regungslos nach einem Quad-Unfall aus einem Bach gerettet, umgehend mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen und die Rettungskette in Gang gesetzt. „Sie konnten dem Notarztteam damals ein Kind übergeben, für dessen Überleben sie durch ihr beherztes Eingreifen gesorgt haben“, so die Landesvertreter abschließend. Umrahmt wurde die Feierstunde im Spiegelsaal der Landesregierung von Hannah Senfter an der Harfe. Die Laudationen hielt die Leiterin des Protokolls, Christiane Ogris. Auch zahlreiche Angehörige und Freunde der Ehrenzeichenträger kamen in den Spiegelsaal, wie auch die Geretteten selbst, die bei der Feierstunde ihrer Lebensretter unbedingt dabei sein wollten.