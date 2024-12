„Letzte Fahrt der Saison“: Marcel Hirscher verkündet Aus

Veröffentlicht am 3. Dezember 2024, 09:18 / ©ServusTV / Johannes Jank

Schon bei einem ServusTV-Interview äußerte sich der 35-jährige Salzburger Ski-Ass zu einem möglichen Karriere-Aus. Er habe „nie ein Abschiedsjahr gehabt. Vielleicht ist es das heuer.“ Die schlimmste Befürchtung ist nun eingetreten: Marcel Hirscher hat sich bei einem Training auf der Reiteralm schwer am Knie verletzt. Die Saison ist für ihn damit gelaufen. Auf Instagram schreibt er: „Letzte Fahrt der Saison. Was bleibt, ist die Liebe zum Skifahren. Vielen Dank an Sie alle für Ihre Unterstützung.“

Gibt es ein weiteres Comeback?

Ob es in der kommenden Saison wieder ein Hirscher-Comeback gibt, bleibt abzuwarten. Die bisherige Saison lief für den achtfachen Gesamtweltcupsieger zumindest nicht, wie erhofft. Beim Weltcup-Comeback in Sölden Ende Oktober hat Hirscher für die Niederlande nach fünf Jahren Pause Platz 23 erreicht. Im finnischen Levi lieferte Hirscher einen enttäuschenden Auftritt – auf Platz 46 verpasste er die Qualifikation für den zweiten Durchgang. In Gurgl gab es einen weiteren Rückschlag: Bereits beim ersten Durchgang schied der Salzburger aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.12.2024 um 09:36 Uhr aktualisiert