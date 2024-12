Rauchsäule über Wien: Feuerwehr löscht Brand in Müll-Betrieb

Veröffentlicht am 3. Dezember 2024, 09:33 / ©Leserfoto

Gegen 7.30 Uhr ging bei der Wiener Berufsfeuerwehr der Alarm ein: In einem Entsorgungsbetrieb in Wien-Liesing brannte es. Die Rauchsäule war weit über Wien zu sehen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Müllhaufen in Flammen stand. Dank des raschen Einsatzes von 27 Feuerwehrkräften konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Wie „heute.at“ berichtet, konnte der Einsatz der Feuerwehr gegen 9 Uhr beendet werden.