Neu bei Hofer: Dubai Schokolade bald bei Diskonter erhältlich

Veröffentlicht am 3. Dezember 2024

SPAR ist bereits auf den TikTok-Trend aufgesprungen, nun folgt HOFER: Die „Alyan Dubai Schokolade Pistachio“ gibt es ab 13. Dezember 2024 – pünktlich zur Weihnachtszeit – in allen HOFER-Filialen zu kaufen. Die 100-Gramm-Tafel wird zum Preis von 5,49 Euro angeboten.

Was ist die Dubai Schokolade? Bei der Dubai Schokolade handelt es sich um eine Entwicklung der Gründerin von Fix Dessert Chocolatier in Dubai Sarah Hamouda. Die Kreation präsentiert sich auf den ersten Blick als Schokoladentafel. Das Besondere verbirgt sich jedoch im Inneren: Die Fülle besteht nämlich aus einer Mischung und Kadayif Teigfäden (auch bekannt als Engelshaar), die für den Crunch-Effekt beim Kauen verantwortlich sind. Aktuell gehen zahlreiche Videos viral, auf denen auch das unverwechselbare Geräusch, wenn man von der Schoko abbeißt, prominent hervorsticht.

©HOFER Die Alyan Dubai Schokolade Pistachio ist ab 13. Dezember bei HOFER erhältlich

Die wichtigsten Infos zur Dubai Schokolade bei HOFER Wann: Ab 13. Dezember

Ab 13. Dezember Wo: in den HOFER-Filialen erhältlich

Welche Dubai Schokolade? Alyan Dubai Schokolade Pistachio 100 Gramm

Kosten: 5,49 Euro per Stück

Dubai Schokolade in Kärnten, Graz und Wien

In Wien ist die Dubai-Schokolade schon seit Längerem bei zwei speziellen SPAR-Filialen erhältlich. Diese wird SPAR-Marktleiter Duje Certa eigenständig erzeugt. Auch in Kärnten und in Graz wird der Social-Media-Trend bei einigen Süßwarenhändlern und Confiserien angeboten. Bei Shop-Apotheke kann die Dubai Schokolade zu einem exklusiven Preis von 23,90 Euro bestellt werden. Dieser für eine Schokolade sehr teure Preis ist jedoch für die Dubai Schokolade nicht ungewöhnlich – diese kann schon einmal um die 20 Euro kosten. Auf diversen Verkaufsplattformen wird sie auch viel teurer angeboten. Mehr dazu hier: Um 2.890 Euro: Limitierte Dubai-Schokolade zum Wucher-Preis angeboten.

Teils ungewöhnliche Dubai Schokoladen Kreationen

Mittlerweile gibt es auch schon Kreationen, die sich an dem TikTok-Trend orientieren. Eine österreichische Burger-Kette hat für kurze Zeit einen Dubai Schokoladen Burger angeboten. In Villach wird der Social-Media-Trend sogar als weihnachtliches Heißgetränk serviert.

Ab wann gibt es die Dubai Schokolade bei HOFER in Österreich? Ab 13. Dezember 2024. In welchen Hofer-Filialen ist die Dubai Schokolade erhältlich? In allen österreichischen HOFER-Filialen. Welche Dubai Schokolade gibt es bei HOFER? Die Alyan Dubai Schokolade? Wie viel Gramm hat die Dubai Schokolade bei HOFER? Die Tafel hat 100 Gramm. Wie viel kostet die Dubai Schokolade bei HOFER? 5,49 Euro per Stück.