Feuer-Tragödie: Helfer entdeckten Leiche bei Brandeinsatz

In Oberösterreich wurde eine tote Person in einem brennenden Haus entdeckt.

In Oberösterreich wurde eine tote Person in einem brennenden Haus entdeckt.

In der Früh, am heutigen Dienstag, dem 3. Dezember, kam es zu einem Brand in einem Haus in Lichtenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung). Von außen dürfte laut einem Krone-Bericht kaum etwas zu bemerken gewesen sein, aber im Gebäude stand alles in Flammen. Die Einsatzkräfte von zehn Feuerwehren rückten aus.

Leiche entdeckt

Für eine Person kam jede Hilfe zu spät – die Feuerwehrleute entdeckten die Leiche beim Brandeinsatz. Zwei Rettungsautos und ein Notarzt des Roten Kreuzes waren vor Ort, konnten aber nichts mehr für das Opfer tun. Ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt, ist noch unklar. Weitere Verletzte dürfte es nicht gegeben haben. Das Feuer wurde rasch unter Kontrolle gebracht. Nun laufen die Untersuchungen der Brandermittler.