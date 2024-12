Wo ist Daniel? Vater kam nach Fußballspiel nicht mehr heim

Seit 29. November 2024 ist der 50-jährige Linzer wie vom Erdboden verschluckt. Ein Bekannter hatte ihn zuletzt um 19 Uhr am Hauptbahnhof Linz gesehen, als er ihn dort nach einem Fußballspiel in Bosnien absetzte. Seitdem fehlt jede Spur von Daniel. Am nächsten Tag hätte der Linzer seine 11-jährige Tochter abholen sollen. Als er jedoch nicht erschien, wurden die Angehörigen misstrauisch. Schließlich wurde am 1. Dezember 2024 um 21.40 Uhr eine Vermisstenanzeige bei der Polizeiinspektion Hauptbahnhof erstattet. „Derzeit wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen. Das Handy ist seit 29. November 2024 ausgeschaltet“, merkt die Landespolizeidirektion Oberösterreich an.

Hinweise erbeten Daniel ist zirka 175cm groß, mit grauen Haaren. Am Tag seines Verschwindens hatte er blaue Jeans, einen blauschwarzen Pullover und eine blauschwarze Mütze „Brix Alu“ an. Bei sich hatte er einen blauroten Rucksack und eine schwarze Tasche. Hinweise zum Verbleib von Daniel werden an das Stadtpolizeikommando Linz unter der Telefonnummer 059133-45-3333 erbeten.