Bei SPAR: 39 junge Nachwuchstalente haben Lehre abgeschlossen

Mehr bieten als andere Ausbildungsbetriebe, das ist das erklärte Ziel von SPAR: Neben einer umfangreichen und anspruchsvollen Berufsausbildung in den Märkten und den SPAR-Akademie-Berufsschulklassen gibt es bei SPAR Abwechslung, Herausforderung, Eigenverantwortung und ein Belohnungssystem für hervorragende Leistungen. Ein ausgezeichneter Erfolg bei der Lehrabschlussprüfung wird bei SPAR mit einer zusätzlichen Prämie belohnt. Lehrlinge können sich außerdem in der Lehrzeit Prämien im Wert von über 6.700 Euro dazuverdienen – das sind mit die höchsten Lehrlingsprämien im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel.

SPAR Steiermark bietet Lehrlingen Zusatzausbildungen

SPAR bietet allen Lehrlingen in der Steiermark auch Zusatzausbildungen, wie den bzw. die Regionalitätsmanager:in. Neben Impulsvorträgen und Workshops lernen die Lehrlinge, wie die steirischen Produkte am bestem im SPAR-Supermarkt platziert werden. Auch der Besuch steirischer Lieferanten steht am Programm, wie der Obsthof Neumeister oder Meisterbrenner Alois Gölles. Besonders hohe Praxisrelevanz hat das gemeinsame Zubereiten und Kochen von regionalen Speisen. Auch das Thema Finanzbildung steht als tolle Zusatzausbildung am Lehrplan. In den SPAR-Akademie-Klassen der Landesberufsschule Bad Radkersburg erhalten die Lehrlinge in allen drei Lehrjahren eine Zusatz-Ausbildung für praxisnahes Finanz-Know-how. „Mit den Zusatzmodulen, Regionalitätsmanager:in‘ und der, Finanzbildung‘ möchten wir unseren Lehrlingen einen noch größeren Mehrwert und ein noch breiteres Wissen während der Lehrzeit vermitteln“, sagt SPAR Steiermark Geschäftsführer Christoph Holzer.

SPAR-Lehrlinge wurden Urkunden überreicht

„Sämtliche Karrieremöglichkeiten stehen den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei SPAR offen“, betonte Holzer und Südburgenland bei SPAR-Lehrlingsfeier, und überreichte allen erfolgreichen Lehrlingen ihre Urkunden. „SPAR setzt auf Nachwuchsführungskräfte aus den eigenen Reihen und begleitet und fördert sie dabei auf ihrem Karriereweg.“ Für das nächste Jahr suchen wir wieder 100 engagierte Lehrlinge, die gerne Teil des SPAR-Teams werden möchten.“

Bewerbungen und Schnupper jederzeit möglich

Wer Teil der SPAR-Familie werden möchte, sich für Lebensmittel interessiert, Freude am Kontakt mit Menschen hat und über sehr gute Deutschkenntnisse verfügt, für den ist eine Lehrlingsausbildung bei SPAR genau das Richtige. Bewerbungen sind jederzeit online über die SPAR-Jobbörse möglich. Um den Beruf im Einzelhandel kennenzulernen und um zu sehen, ob er den Vorstellungen entspricht, kann in den SPAR-Märkten ein Schnuppertag vereinbart werden.