„Immer für alle da“: Jetzt ist Kärntner dringend auf Hilfe angewiesen

Von einem Tag auf den anderen war alles anders. So zumindest würde Karoline S. beschreiben, was am 14. Oktober 2023 passiert ist. Gemeinsam mit ihrem Ehemann war sie auf einer Kochparty in der Steiermark, als ihr ein Blick aufs Handy das Blut in den Adern gefrieren ließ. „Ich hatte mehrere verpasste Anrufe in Abwesenheit“, erinnert sie sich. „Immer wieder hatten mich mein Papa und eine unbekannte Nummer angerufen.“

Von jetzt auf gleich querschnittsgelähmt

„Als ich zurückrief, hob der beste Freund meines Papas ab und erzählte mir, dass er einen schweren Unfall hatte. Zuerst dachte ich an einen Scherz!“ Doch tatsächlich war der 74-Jährige bei Arbeiten in einem Gasthaus in Greifenburg über eine Kellertreppe gestürzt. „Papa wurde mit dem Hubschrauber nach Klagenfurt ins Klinikum geflogen. Sein Leben stand auf der Kippe“, schildert Karoline. Die darauffolgende Diagnose ließ niemanden kalt: „Er hatte eine hohe Querschnittslähmung ab C5, ein Schädelhirntrauma, eine Gehirnblutung sowie einen Pyramidenbruch am rechten Ohr. Wir wussten nicht, ob er die Nacht überlebt.“

©KK / privat Der 74-Jährige Kärntner lag nach seinem Unfall monatelang im Krankenhaus.

Kärntner kämpfte sich zurück ins Leben

Mittlerweile ist ein Jahr vergangen und hinter dem 74-Jährigen liegen ein sechsmonatiger Krankenhausaufenthalt, sowie eine siebenmonatige Reha in Klosterneuburg. Karoline erzählt: „Ich habe sehr schnell für mich entschieden, dass ich meine Arbeit aufgebe, um meinen Papa zu Hause pflegen zu können. Ich bin wieder zurück nach Spittal an der Drau – in mein Elternhaus – gezogen und mein Mann kommt am Wochenende aus der Steiermark, um mich zu unterstützen.“

©Privat / KK | Eine siebenmonatige Reha in Klosterneuburg liegt hinter dem 74-Jährigen. ©KK / privat | Seine Familie war dabei immer an seiner Seite.

Geld fehlt an allen Ecken und Enden

„Es war ein hartes Jahr für meinen Papa, aber auch für meinen Mann und für mich“, fasst es Karoline zusammen. Immer wieder warten neue Herausforderungen auf sie. So muss das alte Bauernhaus Rollstuhlgerecht umgebaut werden. „Das erfordert viel Zeit, Geschick und nicht zuletzt auch finanzielle Mittel.“ Jedoch seien gerade letztere längst ausgeschöpft. Staatliche Unterstützungen seien zwar vorhanden, so Karoline, „decken aber bekanntermaßen die tatsächlichen Kosten für häusliche Pflege nur zu einem Bruchteil.“ Darum hat sich die Familie gemeinsam dazu entschlossen, eine Spendenaktion auf GoFundMe ins Leben zu rufen. „Ich bitte um finanzielle Unterstützung, um meinem Papa auch weiterhin ein lebenswertes Zuhause bieten zu können und die täglichen Herausforderungen zu bewältigen“, so die Kärntnerin abschließend.

