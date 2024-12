Rundumservice für Vierbeiner: Neuer Hundefriseur eröffnet in Villach

In Verbindung mit den Ernährungsprofis von Futterspass will Unternehmer René Franc Hundeliebhabern in der Villacher Gewerbezeile künftig ein Gesamtkonzept bieten, das sowohl die Pflege, Ernährung als auch Fitness der Vierbeiner umfasst. Eröffnet wurde der Hundefriseur mit dem klingenden Namen „Groomers“ bereits am heutigen 3. Dezember 2024. Praktisch: Termine können nicht nur telefonisch, sondern auch rund um die Uhr online gebucht werden. Zur Eröffnung erwarten zudem attraktive Angebote.

©Groomers | Neben der Pflege steht auch die Ernährung der Hunde bei „Groomers“ im Mittelpunkt. ©Groomers | Erhältlich sind auch BARF-Produkte sowie Trocken- und Nassfutter.