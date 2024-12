Streit in WG: Handgemenge endet mit Messerstichen

In Wien artete ein Streit in einer Wohngemeinschaft aus.

Am Montagabend, dem 2. Dezember 2024, gegen 18 Uhr, gerieten der 45-jährige WG-Bewohner und sein 46-jähriger Bekannter aus Deutschland aneinander. Beim Handgemenge wurden beide verletzt. Der Deutsche zückte schließlich ein Messer und verletzte den 45-jährigen Österreicher damit. Ein Zeuge verständigte die Polizei.

46-Jähriger ergriff die Flucht

„Als die Beamten eintrafen, war der 46-Jährige nicht mehr vor Ort. Der durch das Messer verletzte 45-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht“, berichtet die Landespolizeidirektion Wien. Kurze Zeit später wurde der Geflüchtete letztlich in der Nähe angehalten und vorläufig festgenommen.

Angreifer auch verletzt

Der Mann hatte sich bei der Messerattacke selbst an den Händen verletzt, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Tatwaffe wurde im Nahbereich sichergestellt. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 45-Jährige wird wegen Körperverletzung an seinem Bekannten angezeigt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.