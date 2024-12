Adele, Coldplay und Co.: Kärntner verkaufte über 100 Fake-Tickets

Ein 38-jähriger Kärntner steht im Zentrum eines großangelegten Ticketbetrugs. Zwischen Dezember 2023 und August 2024 soll er auf diversen Onlineplattformen Konzerttickets für Stars wie Coldplay und Adele sowie Karten für die Salzburger Festspiele angeboten haben – ohne jemals zu liefern. Der Schaden: knapp 60.000 Euro! Am heutigen Dienstag musste sich der Mann deshalb vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten.

Betrügerkarriere begann schon 2009

Einen längeren Zeitraum der Verhandlung nahmen allein schon die Fragen zu den insgesamt fünf Vorstrafen des Angeklagten in Anspruch, heißt es vonseiten der APA. Begonnen hatte seine Betrügerkarriere bereits 2009, als er vortäuschte, teuren Rotwein über das Internet verkaufen zu wollen, teilweise um mehrere 1.000 Euro pro Flasche. „Da dürften Sie ja einer der ersten Onlinebetrüger bei uns gewesen sein“, bemerkte Richterin Michaela Sanin, die dem Schöffensenat vorsaß.

Spielsucht als Motiv

Weiter ging es zum Beispiel mit nicht bezahlten Sexdienstleistungen und einem richtig großen Brocken: 89.000 Euro, die er vor einem Jahr von seinem ehemaligen Arbeitgeber, einer Kärntner Sozialinstitution, veruntreute. Dafür fasste er schließlich ein Jahr Haft aus. Vor dem Haftantritt fielen bei dem 38-Jährigen dann offenbar alle Hemmungen. Einerseits fälschte er seinen Strafregisterauszug, um einen neuen Job zu bekommen. Und andererseits: „Ich habe gewusst, es ist eh egal, weil ich ohnehin ins Gefängnis muss.“ Also fing der 38-Jährige an, vorzutäuschen, dass er teure Tickets verkaufen wolle: Für die in wenigen Minuten ausverkauften Konzerte für Coldplay, für Spiele der Fußball-EM, für Adele oder die Salzburger Festspiele. Als Grund führte der Kärntner immer wieder seine Spielsucht an: „Es gehört sicher eine Selbstverantwortung dazu, aber ich war von der Sucht getrieben.“ Jeder einzelne ergaunerte Cent sei in Sportwetten geflossen.

Wohl noch weitere Opfer

Insgesamt 125 von ihnen gab es, sie wurden um knapp 60.000 Euro erleichtert. Und das sei auch noch nicht alles, hielt Staatsanwältin Barbara Baum fest. Denn die Polizei war bei ihren Ermittlungen auch auf weitere vermeintliche Verkäufe von Tickets für Billie Eilish-Konzerte gestoßen. Diese Konzerte finden erst im kommenden Mai statt – und die Tickets werden erst 48 Stunden vor dem Konzert freigeschaltet. Wie es die Staatsanwältin formulierte: „Die nächsten Opfer melden sich dann wohl erst im nächsten Frühjahr.“ Auf Nachfrage seines Verteidigers gab der 38-Jährige zu, mehr als 20 Mal solche Verkäufe vorgetäuscht zu haben, was die Schadenssumme noch um bis zu 8.000 Euro erhöhen könnte.

„Ein Jahr Haft war offensichtlich zu wenig“

Darauf verwies auch Richterin Sanin in ihrer Urteilsbegründung: „Die Verurteilung zu einem Jahr Haft für Veruntreuung war offensichtlich zu wenig“, kommentierte sie, „Sie haben sofort weitergemacht.“ Dass der Mann an Spielsucht leide, möge zwar sein: „Aber es war gewerbsmäßiger Betrug, das heißt, Sie haben sich eine fortlaufende Einnahmequelle verschafft.“ Dazu komme, dass der Mann schon seit dem Jahr 2009 wisse, dass man für solche Taten ins Gefängnis kommt. Mit der Strafhöhe waren weder Verteidigung noch Staatsanwältin einverstanden, beide meldeten Berufung an. [APA / red. 3.12.2024]