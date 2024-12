Hofdame muss heim: Jetzt sorgt dieser Bauer für „Schmetterlinge im Bauch“

Salzburger Bernhard hat bei Nadines Ankunft sofort Herzerl in den Augen. Beim Hoffest verpasst es Mathias Simone in den Arm zu nehmen, als sie gerührt in Tränen ausbricht. Im Innviertel sorgt die Zimmereinteilung bei Elizabeth für Frust.

Ist Salzburgerin Franzi die geborene Schwiegertochter?

Beim herzlichen Salzburger Bernhard wird es am Abend gesellig. Salzburgerin Franzi nützt die Zeit als vorerst einzige Bewerberin am Hof gut. Beim Grillabend versteht sie sich bestens mit Bernhards Eltern, was dem Familienmenschen sehr wichtig ist. Später machen sie es sich zu zweit gemütlich und finden Gemeinsamkeiten heraus. Die Chemie stimmt und am nächsten Morgen geht es beschwingt bei der Hofarbeit weiter. Doch Bernhard beginnt auch zu zweifeln, ob sie die Richtige sein könnte.

Vertrautheit mit Nadine lässt Zweifel aufkommen

Mit Nadine kommt nun auch die zweite Hofdame an und sie verdreht Bernhard völlig den Kopf. Bei einem Spaziergang lernen sich die beiden besser kennen. „Mit der Nadine fühlt es sich an, als würde ich schon drei Wochen mit ihr spazieren gehen. Vertrauerter glaub‘ ich, kann es gar nicht wirken, als es jetzt ist momentan.“ Bernhard zeigt ihr seinen Kraftplatz und die beiden machen sich gegenseitig Komplimente. Der Salzburger ist hin und weg: „Ich bin schon ein Zeitl Single und jetzt habe ich die Nadine gesehen und da brennt mein Herz. Ich glaub‘, dass es etwas werden könnte und ich hoffe, dass es so weitergeht.“ Bernhard startet also voller Elan in die Hofwoche und hat keine Zeit zu verlieren. Wird es die berühmte Liebe auf den ersten Blick?

©ATV Die Salzburgerin Franzi kann bei Bernhards Eltern punkten… ©ATV …doch mit Nadine fühlt es sich so angenehm vertraut an.

Elizabeth will nun bei anderem Bauer laden

Nach Steirerin Michaela ist nun auch Elizabeth am Hof des aufgeweckten Innviertlers Josef angekommen, die bereits bei Alex im Weinviertel in der aktuellen Staffel ihr Liebesglück gesucht hat. Sie ist aus Los Angeles angereist und erhofft sich nun eine zweite Chance für die Liebe und ihre Rückkehr nach Österreich. Näheres dazu hier: Hofdame wird heim geschickt, landet nun bei anderem Bauern.

Zimmereinteilung sorgt für Frust

Nach Elizabeth erreicht wenig später auch die letzte Hofdame, Sarah, den Hof. Die Stimmung ist gut, doch dann kommt es zur Zimmereinteilung. Zwei Damen müssen sich ein Zimmer teilen. Statt eines gewünschten Einzelzimmers wird Elizabeth gemeinsam mit Michaela in einem Zimmer untergebracht. „Die Zimmereinteilung ist passiert und es reißt mich nicht wirklich vom Hocker. Ich mag nicht mit Leuten im gleichen Bett schlafen und speziell, wenn ich sie nicht kenne“, ist ihre Laune im Keller. Der gemeinsame Abend im Gasthaus sorgt aber dann für Schmetterlinge in Elizabeths Bauch.

©ATV Elizabeth aus Los Angeles versucht erneut ihr Glück. ©ATV Die Zimmereinteilung sorgt jedoch für wenig Freude.

Tränen im Traunviertel

Beim eifrigen Traunviertler Mathias steht das Hoffest an. Es wird besonders, denn Simone hat auch ihre Eltern und Freunde eingeladen. Einem großen Kennenlernen und rauschenden Fest steht somit nichts mehr im Wege. Davor rückt Simone aber Mathias‘ Outfit noch liebevoll zurecht, denn die Stutzen müssen richtig sitzen und das Hemd schön reingesteckt sein, damit er ihre Eltern kennenlernen darf. Bei der offiziellen Eröffnung und Begrüßung des Hoffestes am Mikrofon, kommen Simone plötzlich die Tränen. Zu gerührt ist sie vom herzlichen Empfang am Hof.

Bauer verpasst seine Chance

Doch statt Simone unterstützend zur Seite zu stehen und sie in den Arm zu nehmen, verpasst er seine Chance. „Natürlich hätt‘ er mich umarmen sollen, es wäre schön gewesen, aber er hat‘s wieder einmal nicht geschafft. Ich glaub‘, er bringt das noch hin. Er hat doch schon länger keine Freundin gehabt“, bleibt die Oberösterreicherin weiter geduldig. Wird der Bauer beim ungeliebten Tanzen über seinen Schatten springen und seiner Hofdame eine Freud‘ machen?

©ATV | Matthias mit Hofdame Simone beim Hoffest.