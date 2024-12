Haftbefehl gegen René Benko erlassen

Veröffentlicht am 3. Dezember 2024, 13:19 / © APA/dpa/Marcel Kusch

Die Staatsanwaltschaft Trient hat den österreichischen Unternehmer René Benko im Visier. Aber nicht nur der Gründer der Signa-Gruppe steht im Zentrum der Ermittlungen – Mehrere Personen wurden in Italien festgenommen, darunter der Bozner Wirtschaftsberater Heinz Peter Hager und die Bürgermeisterin von Riva del Garda, Cristina Santi. Alle stehen aktuell unter Hausarrest.

Ermittlungen in der Immobilien-Branche

Am heutigen Dienstag, 3. Dezember, wurde das Bozner Rathaus von den Carabinieri durchsucht. Untersuchungen zu Immobilienprojekten im oberitalienischen Raum wurden schließlich auch auf Südtirol ausgeweitet. Betroffen sind Immobilienprojekte, die zwischen 2018 und 2022 realisiert wurden.

77 Personen im Visier

Laut einem Bericht von stol.it stehen insgesamt 77 Personen im Fokus der Ermittlungen. Die Polizei führte mehr als 100 Durchsuchungen in Italien – darunter in Trentino-Südtirol, Verona, Mailand und Rom – sowie im Ausland durch. Die den Personen zur Last gelegten Vorwürfe umfassen laut der Staatsanwaltschaft von Trient die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Manipulation von Ausschreibungen, unrechtmäßige Parteienfinanzierung, unzulässige Einflussnahme, Betrug, unrechtmäßigen Bezug von Leistungen zum Nachteil des Staates sowie verschiedene Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung, darunter Korruption, unzulässige Veranlassung zu Handlungen, Offenlegung von Amtsgeheimnissen und Unterlassung von Amtshandlungen, ebenso wie Verstöße gegen steuerrechtliche Vorschriften im Zusammenhang mit der Ausstellung von Rechnungen für nicht tatsächlich durchgeführte Geschäfte.

Benkos Anwalt bezieht Stellung

„Es wird kein Europäischer Haftbefehl gegenüber Herrn Benko vollzogen. Herr Benko wird weiterhin – wie bisher – mit allen nationalen wie internationalen Behörden vollumfänglich kooperieren und ist zuversichtlich, dass sich allfällige Vorwürfe ihm gegenüber als inhaltlich unrichtig aufklären lassen“, sagte Benkos Anwalt Norbert Wess in einer ersten Stellungnahme zur APA. Es gilt die Unschuldsvermutung. (APA, red. 03.12.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.12.2024 um 14:25 Uhr aktualisiert