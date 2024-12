Nächste Millionen-Insolvenz in der Immobilien-Branche

/ ©Pexels / Life Of Pix

Veröffentlicht am 3. Dezember 2024, 13:58 / ©Pexels / Life Of Pix

Am heutigen Dienstag, dem 3. Dezember 2024, wurde über das Vermögen der SVETA Management Holding GmbH, einem Immobilienunternehmen, ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien eröffnet. Laut KSV1870 liegt der Geschäftsgegenstand im Erwerb, Besitz und die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmen sowie der Erwerb, Besitz und die Verwaltung von Immobilien sowie der Handel mit Immobilien.

Wie kam es zur Insolvenz?

Die Passiva belaufen sich jedenfalls auf zirka 17,1 Millionen Euro. Wie kam es zur Verschuldung? In der Aussendung heißt es: „Wie der KSV1870 erfahren hat, ist die Insolvenzursache in der derzeitigen Krise am Immobilienmarkt zu erblicken.“

Fortführung geplant

Eine Fortführung und Sanierung des Unternehmens werden beabsichtigt. Die SVETA bietet ihren Gläubigern einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren. Durch Unterstützung von dritter Seite möchte man den Sanierungsplan erfüllen. „Die Insolvenzverwalterin wird nunmehr in den nächsten Wochen zu prüfen haben, ob die Sanierungsbestrebungen der Schuldnerin aufrechterhalten werden können“, so David Schlepnik vom KSV1870. Gläubigerforderungen können bis spätestens 28. Jänner 2025 angemeldet werden.