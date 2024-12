Kärntner Politik begrüßt Absenkung des Wolf-Schutzstatus

„Auf den heutigen Tag haben wir sehr lange hingearbeitet. Das Umdenken im Umgang mit dem Raubtier Wolf hat endlich begonnen, der erste wichtige Schritt für die längst fällige Absenkung des Schutzstatus ist nun getan“, reagiert Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) auf das heutige Abstimmungsergebnis im Ständigen Ausschuss zur Berner Konvention. Mehr dazu unter: Jetzt fix: Schutzstatus von Wölfen herabgesenkt. Allein in Kärnten mussten seit 2022 über 500 Mal Risikowölfe aus einem Siedlungsgebiet vergrämt werden. 161 Entnahmemöglichkeiten gab es seit Inkrafttreten der ersten Kärntner Wolfsverordnung, 16 Mal wurde ein Problemwolf entnommen.

©VP Kärnten Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP)

Rasche Anpassung der FFH-Richtlinie gefordert

Auch der Obmann des Kärntner Almwirtschaftsvereins, Josef Obweger, weiß: „Jährlich werden innerhalb der EU 65.000 Nutztiere von Wölfen gerissen.“ Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber erklärt wiederum: „Die Wölfe sind nicht vom Aussterben bedroht. Es ist unsere traditionelle Alm- und Weidewirtschaft, die Schutz braucht, es werden immer weniger Tiere auf die Almen aufgetrieben.“ Deshalb wird nun eine rasche Anpassung der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) der Europäischen Union gefordert, um eine einfachere Bejagung in ganz Europa zu ermöglichen – am besten noch vor Beginn der neuen Weidesaison. „Jetzt liegt es an der EU-Kommission, im nächsten Schritt auch die FFH-Richtlinie anzupassen und den leidgeprüften Bäuerinnen und Bauern, aber auch der betroffenen Bevölkerung zu zeigen, dass sie ihre Sorgen ernst nimmt“, so LHStv. Martin Gruber weiter. Bis dahin werde Kärnten seinen eigenständigen Weg fortsetzen.

©Paul Gruber Am Foto: Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber

FPÖ und Team Kärnten: „Längst überfälliger Schritt“

Auch der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer sieht in der Absenkung des Wolf-Schutzstatus einen „längst überfälligen Schritt“. Angerer: „Die FPÖ hatte hier immer eine klare Haltung im Sinne unserer Bauern und des Tourismus auf den Almen.“ Begrüßt wird die heutige Entscheidung auch vom Team Kärnten: „Wölfe sorgen in ganz Europa für Risse von Nutztieren und für massive Herausforderungen bei der Almbewirtschaftung. Auch die EU-Bürokraten mussten einsehen, dass es ohne einer gezielten Entnahme von Problemtieren nicht mehr geht“, betonen Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer und TK-Landwirtschaftssprecher Franz Josef Smrtnik abschließend.