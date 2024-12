Auto in Brand gesetzt: Opfer erhielt „Entschuldigungsbrief“

Am 29. Oktober 2024, gegen 3 Uhr, riss ein lauter Knall einen Mann in Bad Fischau, Bezirk Wiener Neustadt, aus dem Schlaf. Der Grund: Sein Pkw stand in Flammen. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannte das Fahrzeug vollständig aus. Auch ein nahe abgestellter Wagen und eine Hauseinfriedung wurden beschädigt.

Ermittlungen brachten ersten Hinweise

Die Kriminalisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich untersuchten den Fall gemeinsam mit einem Sachverständigen der Brandverhütungsstelle. Schnell war klar: Eine offene Flamme wurde absichtlich eingebracht. Ein Brandmittelspürhund setzte ebenso ein positives Anzeigeverhalten.

„Entschuldigungsbrief“ und 200 Euro

Am 31. Oktober erhielt das Opfer einen anonymen „Entschuldigungsbrief“: Eine angebliche alleinerziehende Mutter entschuldigte sich und behauptete, ihr Sohn hätte das Auto gemeinsam mit einem Freund vorsätzlich in Brand gesteckt. Dem Schreiben wurden 200 Euro in bar beigelegt. Der „Mutter“ sei es nicht möglich, eine vollständige Schadenswiedergutmachung zu leisten, hieß es in dem Brief.

37-jähriger Täter identifiziert

Die Polizei führte intensive Ermittlungen durch und konnte schließlich den Täter ausforschen. Es handelt sich um einen 37-jährigen Mann aus Wien. Die beiden Männer kannten sich. In seiner Vernehmung gestand der Mann, das Fahrzeug vorsätzlich mit Benzin in Brand gesetzt zu haben. Der Beschuldigte wird nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.