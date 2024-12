Fahrgäste gerettet: Busfahrer löschte Brand in Linienbus

Veröffentlicht am 3. Dezember 2024, 14:40 / ©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt

Am Dienstagvormittag, 3. Dezember, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss zu einem Brand bei einem Linienbus gerufen. „Auf Grund einer Rauchentwicklung im Motorraum blieb ein Bus in einer Haltestelle in der Josef Heißl-Straße stehen“, berichtet die FF Leoben Stadt. Beim Eintreffen der Feuerwehren war der Kleinbrand allerdings schon vom Busfahrer gelöscht worden.

Keine Personen verletzt

Alle Fahrgäste konnten den Bus bereits unversehrt verlassen. „Die Einsatzkräfte führten noch Nachlöscharbeiten mit einem HD-Rohr und eine Nachkontrolle mit der Wärmebildkamera durch“, informiert die Feuerwehr weiter.