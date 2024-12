Skitourengeher (66) stirbt Tage nach Sturz im Krankenhaus

In Tirol erlag ein Skitourengeher seinen Verletzungen.

Veröffentlicht am 3. Dezember 2024, 15:08 / ©Stephan Baur-stock.adobe.com

Am Samstag, dem 30. November, gegen 11.45 Uhr, fuhr ein 66-jähriger Mann mit seinen Tourenschiern im noch geschlossenen Skigebiet Rosshütte ab. Laut Zeugenaussagen dürfte der Tourengeher bei der Abfahrt einen Kunstschneehügel übersehen haben, und so in der Folge selbstständig, sich mehrmals überschlagend, zu Sturz gekommen sein.

Zeugen leisteten Erste Hilfe

Zwei unmittelbar nachkommende Tourengeher leiteten die Rettungskette ein, und leisteten bis zum Eintreffen der NAH Besatzung Erste Hilfe. Auch ein Alpinpolizist und zwei Mann der Bergrettung Seefeld waren zufällig anwesend. 5 Minuten hat berichtet.

Skitourengeher erlag seinen Verletzungen

Mit schwersten Verletzungen wurde der Skitourengeher (66) in das LKH Innsbruck geflogen. Die Ärzte kämpften um sein Leben – aber leider vergeblich. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann am gestrigen Montagvormittag, dem 2. Dezember, im Krankenhaus verstorben.