„Lebensbilder“: Kampagne holt Grazer vor den Vorhang

Nun folgt mit finanzieller Unterstützung aus dem EU-Projekt „ACTION – 10 Punkte-Programm gegen Rassismus“ eine Kampagne der städtischen Kommunikationsabteilung. Sie soll zum einen auf die Lebensbilder aufmerksam machen und zum anderen betonen, dass jeder Mensch, der hier wohnt, auch zu Graz gehört. „GRAZ SIND WIR ALLE – Auch Du bist Graz!“ ist ab heute auch in den Citylights an 10 verschiedenen Standorten zu sehen.

„Jeder Mensch ist es wert, gesehen und verstanden zu werden“

Bürgermeisterin Elke Kahr begrüßt diese Kampagne: „Jeder Mensch ist es wert, gesehen und verstanden zu werden. Die Lebensbilder geben einen privaten Einblick in ihre Geschichten. Alle Grazerinnen und Grazer sollen davon erfahren und bestensfalls auch mitmachen!“ Auch Integrationsstadtrat Robert Krotzer freut sich, das Motto „GRAZ SIND WIR ALLE“ noch besser in der Öffentlichkeit zu verankern, „…weil wir es auch so meinen: Jeder hier lebende Mensch gehört zu Graz und niemand soll aufgrund seiner Herkunft, Hautfarbe, Sprache, Religion oder anderer Merkmale ausgeschlossen werden“.

Wann und Wo? Kampagne holt Grazer vor den Vorhang

Die City Lights sind seit 21. November bis 4. Dezember mit dem Kampagnenbild inklusive einer Spiegelfolie an folgenden Standorten zu sehen: C.v.Hötzendorfstraße/Fröhlichgasse, Jakominiplatz, Hauptbahnhof, St. Johann, Tannhof, Teichhof, Hasnerplatz, Robert Stolzgasse. Ebenso laufen Infoscreens in Bus und Bim mit der Botschaft „GRAZ SIND WIR ALLE“. Ab 25. November bis 8. Dezember werden die digitalen City Lights damit bespielt und demnächst machen auch gedruckte Folder in den Stadtteilzentren auf die Lebensbilder neugierig. Um wirklich alle zu erreichen, gibt es auch kindgerecht aufbereitetes Material für Volksschulkinder, die an einer Rathausführung teilnehmen – denn auch sie gehören zu Graz. Es kommen laufend neue Lebensbilder hinzu.