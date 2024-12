Klagenfurter Metalltechnikbetrieb schlittert in die Pleite

Die Klagenfurter Firma OptoSort GmbH hat ein breites Geschäftsfeld: Sie beschäftigte sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Sortiermaschinen, dem Handel mit Sortiermaschinen und Ersatzteilen sowie der Erbringung von Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen für Dritte bei der Lösung von Sortieraufgaben. Heute wurde gegen das Unternehmen ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Fortführung des Unternehmens geplant

Laut Informationen des AKV soll der Betrieb fortgeführt werden, weiters ist der Abschluss eines 30-prozentigen Sanierungsplans beabsichtigt. Die Verbindlichkeiten der OptoSort betragen rund 649.460 Euro, davon sind 349.840 Euro unbesichert. Demgegenüber stehen Aktiva in der Höhe von 29.270 Euro. Von der Insolvenz sind ein Dienstnehmer und rund sechs Gläubiger betroffen. Diese können ab sofort Forderungsanmeldungen über den AKV anmelden.

Vielfältige Insolvenzgründe

Als Gründe für die Insolvenz werden vor allem Liquiditätsschwierigkeiten genannt, wobei die Corona-Pandemie maßgeblich zu den Problemen des Unternehmens beigetragen haben soll. Dazu heißt es im Insolvenzantrag: „Es erfolgten Grenzschließungen, der internationale Flugverkehr war eingestellt und die Einreise in andere Länder war nur unter strengen Auflagen möglich. So konnte die Schuldnerin bspw. einen lukrativen Auftrag in Australien in Folge der restriktiven Einreisebestimmungen nicht durchführen und der Kunde beendete sogar die Geschäftsbeziehung.“

Ukrainekrieg als Insolvenztreiber

Ab Ende 2020 bekam die Firma eine neue Gesellschafterin und man bemühte sich, die Liquidität aufrechtzuerhalten. Im Jahr 2021 wurden verschiedene gesellschaftsinterne Sanierungsmaßnahmen durchgeführt: „Es wurden Kostensenkungsmaßnahmen durchgeführt, der Vertrieb neu organisiert, Dienstleistungen an die Muttergesellschaft ausgelagert und Personal abgebaut.“ Doch die Maßnahmen konnten einen Verlust am Jahresende nicht verhindern. Im Jahr darauf wirkte sich schließlich der Ukrainekrieg negativ auf den Geschäftsbetrieb der OptoSort GmbH aus und man verlor einen wichtigen Kunden. Auch die anhaltende Industriekrise soll laut Insolvenzantrag zum Liquiditätsverlust des Unternehmens beigetragen haben.