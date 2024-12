Lebensgefahr auf der Piste: Besucher ignorieren Betretungsverbot

„Sind die Pistengeräte im Einsatz, so liegt das Stahlseil überwiegend auf der Piste (kaum bis nicht erkennbar). Beim Überqueren einer Kuppe oder eines Hügels schnellt das Seil jedoch ruckartig in die Höhe, um das Pistengerät mit seinen 14 Tonnen sicher und stabil auf der Piste zu halten. Gleiches passiert beim Wenden: Durch einen großen Schwenkarm am Pistengerät bewegt sich das Stahlseil unter hoher Spannung parallel zur Piste. Fährt das Pistengerät also beispielsweise nach rechts, so befindet sich das Stahlseil aber noch immer auf der linken Seite der Piste. Sobald das Pistengerät jedoch wieder in Richtung Berg fährt, schlägt es blitzschnell nach oben aus. Und genau da wird es richtig gefährlich für den Menschen, denn trotz Absperrungen und Blinklichtern ist das Stahlseil kaum erkennbar. Befindet man sich im Gefahrenbereich und die Zugspannung des Stahlseils löst aus, so kann der Mensch nicht mehr reagieren und wird vom Stahlseil erfasst.“ (Quelle: Blog der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen)