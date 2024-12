Feuer mit Verletztem in St. Jakob: Brandursache steht nun fest

Am 30. November geriet ein Nebengebäude in St. Jakob in Rosental in Brand. Bei den Löscharbeiten des Feuers, das im Lager eines leerstehenden Anwesens ausgebrochen war, wurde ein Mitglied der Feuerwehr verletzt. Zunächst war noch nicht bekannt, was zum Ausbruch des Feuers geführt hatte, am 3. Dezember gab es diesbezüglich ein Update der Landespolizeidirektion Kärnten. Darin wird mitgeteilt, dass die Erhebungen zur Klärung der Brandursache mittlerweile zu einem Abschluss gekommen sind. Und weiter: „Als Brandursache konnten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ordnungsgemäß entsorgte Rauchwaren festgestellt werden.“ Nach wie vor kann die Höhe des entstandenen Schadens noch nicht beziffert werden.

©Freiwillige Feuerwehr St. Jakob im Rosental