Grazer Spielstätten: Saison 2023/2024 bringt gleich zwei Rekorde

VOODOO JÜRGENS & DIE ANSA PANIER – „Das Krampuskränzchen“, eine Hommage an die

traditionellen „Krampusrummel“-Konzerte von Dr. Kurt Ostbahn vulgo Ostbahn Kurt im

Orpheum Graz. DO 05.12.2024, Orpheum Graz

• CAMO & KROOKED – die österr. Star-DJs auf Besuch im Orpheum Graz

FR 13.12.2024, Orpheum Graz

• LET’S SPEND THE NIGHT TOGETHER – die legendäre Benefizshow ist nach 2019 wieder

zurück. Gemeinsam mit Josef Hader, der Opus Band (mit ganz besonderem Special Guest),

Lemo, Gernot Kulis u.v.m. feiert man nicht nur für den guten Zweck, sondern auch das

Tribute an Erfinder Vojo Radkovic. SA 14.12.2024, Orpheum Graz

• SOAP&SKIN – die Amadeus- und Österr. Filmpreis-Gewinnerin Anja Plaschg präsentiert ihr

umjubeltes Musikprojekt und fünftes Album. FR 10.01.2025, Orpheum Graz

• JAZZ REDOUTE – zum neunten Mal steigt das Grazer Fest der Szene mit sieben heimischen

und internationalen Jazz-Acts. SA 11.01.2025, Dom im Berg

• EISBRECHER – die Neue Deutsche Härte-Band kommt mit saftigen Rock

SA 29.03.2025, Orpheum Graz

• FUN – BELA B FELSENHEIMER (bekannt als Drummer der Ärzte) liest aus seinem neuen

Roman DI 29.04.2025, Orpheum Graz

• KLAUS ECKEL – kommt mit seinem aktuellem Programm nach Graz FR 13.06.2025,

Schloßbergbühne Kasematten

• METAL ON THE HILL – Metal vom Feinsten u.a. mit Blind Guardian, Visions of Atlantis und

1914 SA 30.08.2025, Schloßbergbühne Kasematt