Feuer in Wohnhaus: Brandstifter nach über einem Jahr ausgeforscht

Am 15. August 2023 kam es im Bezirk Wolfsberg zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus. Die Brandursache beschäftigte die Behörden lange Zeit – am 3. Dezember 2024 gab die Landespolizeidirektion Kärnten jedoch bekannt, dass der Brand nun endlich geklärt werden konnte. Ein 21 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Wolfsberg wurde als Beschuldigter ausgeforscht. Laut Angaben der Polizei gestand der Mann, den Brand gelegt zu haben, ein Motiv gab er jedoch nicht an.

Drei Personen nach Brand im Krankenhaus

Zu dem Feuer kam es, weil im Stiegenhaus gelagerte Holzkisten in Brand gerieten. Insgesamt standen 35 Florianis der Freiwilligen Feuerwehren Wolfsberg und St. Michael bei dem Brand im August 2023 im Einsatz. Größere Schäden am Gebäude konnten verhindert werden, jedoch wurden drei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Zehntausend Euro.