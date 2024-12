Kein Führerschein & 33 Übertretungen: LKW-Lenker aus dem Verkehr gezogen

Veröffentlicht am 3. Dezember 2024, 18:03 / ©LPD Steiermark/Huber/Canva

Bei einer Kontrolle auf der A2-Südautobahn im Bereich Arnoldstein wurde am 3. Dezember ein 45-jähriger kroatischer Lenker eines Sattelkraftfahrzeuges angehalten. Im Zuge der Polizeikontrolle wurden mehrere technische Mängel am LKW festgestellt. Außerdem konnten dem Lenker 33 Übertretungen der Lenk- und Ruhezeiten nachgewiesen werden. Doch damit nicht genug: Zum Zeitpunkt der Anhaltung war der Lenker auch nicht im Besitzer einer gültigen Lenkberechtigung für die Klasse C. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine vorläufige Sicherheit wurde eingehoben.