Ihr Klagenfurter, kommet: Besucherrekord am ersten Adventsamstag

Der erste Adventeinkaufssamstag dieses Jahres war für die Stadt Klagenfurt ein voller Erfolg und markiert einen vielversprechenden Start ins Weihnachtsgeschäft: Die Klagenfurter Innenstadt konnte laut Frequenzmessung im Vergleich zum Vorjahr einen Besucherzuwachs von 73,5 Prozent verzeichnen. Zwischen neun und 18 Uhr tummelten sich am ersten Einkaufssamstag des heurigen Advents knapp 40.000 Besucherinnen und Besucher in der Innenstadt – im Vergleich zu 22.500 Besuchern am Vergleichssamstag 2023.

HafenKnistern und schönes Wetter

Die deutliche Steigerung könnte auf die Adventaktivitäten zurückgeführt werden, die von der Stadt und den Betrieben umgesetzt wurden. Besonders das neue „HafenKnistern“, der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt am Lendhafen, hat sich neben dem Christkindlmarkt am Neuen Platz als zusätzlicher Besuchermagnet etabliert. Ein weiterer Faktor, der zur positiven Entwicklung beigetragen haben könnte, war das ausgezeichnete Wetter am ersten Adventsamstag. Im Gegensatz zum Vorjahr, als Schneefall die Besucher vom Bummeln abhielt, lockte die milde Witterung viele Menschen in die Stadt und sorgte für eine angenehme Einkaufsatmosphäre.

Rekordstart sorgt für Optimismus

„Das Zusammenspiel aus traditionellen Weihnachtsmärkten, kreativen Aktionen der Betriebe und neuen Angeboten wie dem HafenKnistern sorgt für eine unvergleichliche Adventstimmung in Klagenfurt“, erklärt Inga Horny, Geschäftsführerin des Klagenfurt Marketing. „Die beeindruckenden Frequenzzahlen sind ein starkes Signal für das Potenzial unserer Innenstadt und die Beliebtheit unseres Adventprogramms.“ Mit diesem Rekordstart blickt die Innenstadt optimistisch auf die bevorstehende Adventzeit und erwartet weiterhin starke Besucherzahlen, die dem Weihnachtsgeschäft zusätzlichen Schwung verleihen.