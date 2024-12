Tierische Weihnachten: Arche Noah sucht Christkinder für Vierbeiner

„Christkind gesucht“, mit diesem Aufruf wendet sich das Team der Arche Noah aktuell an Tierfreunde. Denn auch die Augen der Vierbeiner sollen heuer unterm Weihnachtsbaum glänzen. „Weihnachten im Tierheim zu sitzen ist schwer genug, aber mit eurer Hilfe, kann es ein bisschen schöner werden“, hoffen die Tierschützer. Die Aktion ist schnell erklärt. Wer möchte, kann sich einen Schützling aussuchen und dessen Wunsch zu Weihnachten erfüllen.

Große Freude und Begeisterung

Die Aktion sorgt jedes Jahr für viel Begeisterung auf beiden Seiten. „Wir haben gemerkt, wieviel Freude die Wunschzettel, unseren Schützlingen aber auch euch bringen. Die liebevoll gestalteten Päckchen, die wir jedes Jahr erhalten, zeigen das ganz deutlich“, freuen sich die Arche Noah Mitarbeiter.

Werde zum Christkind für Vierbeiner: So funktioniert es

Alle Wunschzettel findet man auf der Facebook Seite der Arche Noah. Dort kann man sich einen Schützling aussuchen, indem man beim jeweiligen Bild einen Kommentar verfasst. Das gewünschte Spielzeug oder Futter kann man dann während der Öffnungszeiten vorbei bringen oder per Post zusenden. „Bitte nicht vergessen, den Namen des Schützlings auf das Paket zu schreiben, damit wir es richtig zuordnen können. Wenn kein Name am Geschenkspackerl steht, wird das Geschenk an einen Bewohner verteilt, der noch kein Geschenk erhalten hat oder neu zu uns gestoßen ist“, erklären die Tierschützer. Sollte ein Schützling Glück haben und vor Weihnachten ausziehen dürfen, wird sein Geschenk ebenfalls einem anderen Tier gegeben. Die Geschenke sollen spätestens am 21. Dezember in der Arche Noah ankommen, damit noch genug Zeit bleibt, sie zu sortieren und verteilen zu können.

