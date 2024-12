Kirchenbesucher geschockt: Pfarrer dreht während Messe völlig durch

In einer Kirche im Bezirk Weiz kam es zu einem Zwischenfall: Ein Pfarrer randalierte während der Messe.

Rasante Szenen spielten sich am Wochenende in einer Kirche im steirischen Bezirk Weiz ab. Während einer Adventkranz-Segnung soll ein Pfarrer völlig die Fassung verloren haben. Wie die „Steirer Krone“ am Dienstagabend berichtet, schrie der Pfarrer laut herum und randalierte sogar im Altarraum. Die Kirchgänger sollen versucht haben, den Mann zu beruhigen, jedoch ohne Erfolg. Daraufhin mussten sogar Polizei und Rettung einschreiten, um den Pfarrer ins Krankenhaus zu bringen. Die genauen Hintergründe für den Zwischenfall sind nicht bekannt, jedoch soll der Pfarrer bereits seit längerem unter gesundheitlichen Problemen leiden.

Diözese entschuldigt sich für den Vorfall

Die Kirchenbesucher meldeten den Fall beim Pfarrgemeinderat, der sich wiederum an die Diözese wandte. Dort entschuldigt man sich für den Vorfall zutiefst. Der Pfarrer habe „offensichtlich die Kontrolle über sich selbst gänzlich verloren“, heißt es gegenüber der Krone. Der Krisenstab der Diözese habe Unterstützung angeboten. Der Vorfall habe alle Kirchenbesucher schockiert. Der Bürgermeisterin des Ortes tue es vor allem für die Kinder leid, die den Zwischenfall während der Messe miterleben mussten.