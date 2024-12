Neue Betrugsmasche: ÖGK-Mails kosten Opfer Tausende Euro

Veröffentlicht am 3. Dezember 2024, 20:01 / ©Felizian Krenn / 5 Minuten

Eine neue Betrugswelle sorgt für Unsicherheit. Die Täter geben sich in E-Mails als die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) aus und versprechen Rückzahlungen. Mit einem Link locken sie ihre Opfer auf täuschend echt wirkende Webseiten, wo sensible Daten abgefragt werden. Die Daten werden von den Tätern genutzt, um unberechtigte Abbuchungen vorzunehmen. In den letzten vier Wochen entstand durch diese Masche ein Gesamtschaden von etwa 150.000 Euro.

Vorsichtsmaßnahmen: Polizei gibt wichtige Tipps

Das Landeskriminalamt rät dazu, bei unerwarteten Rückerstattungsangeboten besonders misstrauisch zu sein. Es ist wichtig, die Absenderadresse von E-Mails genau zu prüfen, um mögliche Fälschungen zu erkennen. Zudem sollten Links in verdächtigen Nachrichten nicht angeklickt werden, da sie häufig zu gefälschten Webseiten führen. Kontodaten sollten ausschließlich auf vertrauenswürdigen und offiziell bestätigten Webseiten eingegeben werden. Im Zweifelsfall empfiehlt die Polizei, direkt Kontakt mit der ÖGK aufzunehmen, um die Echtheit der Nachricht zu überprüfen. Die Polizei betont, dass Vorsicht und schnelles Handeln entscheidend sind, um weiteren Schaden zu vermeiden. Opfer solcher Betrugsfälle sollten umgehend ihre Bank informieren und Anzeige erstatten.

Häufig gestellte Fragen Worum handelt es sich bei der aktuellen Betrugsmasche? Kriminelle versenden gefälschte E-Mails im Namen der ÖGK, in denen Rückzahlungen versprochen werden. Diese E-Mails enthalten Links, die auf täuschend echt wirkende Webseiten führen, wo sensible Kontodaten abgefragt werden. Was passiert, wenn ich meine Daten eingebe? Die Betrüger nutzen die eingegebenen Daten, um unberechtigte Abbuchungen von Ihrem Konto vorzunehmen. Dadurch können erhebliche finanzielle Schäden entstehen. Wie kann ich solche E-Mails erkennen? Achten Sie auf die Absenderadresse und prüfen Sie, ob sie wirklich von der ÖGK stammt. Oft enthalten solche E-Mails Rechtschreibfehler oder unpersönliche Anreden. Was soll ich tun, wenn ich eine verdächtige E-Mail erhalte? Klicken Sie nicht auf Links in der E-Mail und geben Sie keine persönlichen Daten ein. Löschen Sie die E-Mail und melden Sie den Vorfall bei der Polizei oder der ÖGK. Wie schütze ich mich vor solchen Betrugsmaschen? Seien Sie misstrauisch gegenüber unerwarteten Rückerstattungsangeboten. Besuchen Sie die Webseite der ÖGK nur direkt über die offizielle URL und nicht über Links in E-Mails. Was mache ich, wenn ich Opfer geworden bin? Kontaktieren Sie sofort Ihre Bank, um unberechtigte Transaktionen zu stoppen, und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Wie groß ist der Schaden bisher? Alleine in den letzten vier Wochen entstand durch diese Betrugsmasche ein Gesamtschaden von etwa 150.000 Euro.