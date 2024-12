Bald längere Supermarkt-Öffnungszeiten? REWE-Chef kritisiert alte Regeln

Marcel Haraszti, Geschäftsführer von REWE-Österreich, fordert eine Liberalisierung der Supermarkt-Öffnungszeiten. Im Rahmen seiner Forderung soll die Öffnungszeit von derzeit 72 Stunden pro Woche auf 80 Stunden erhöht werden. Dies käme besonders den Supermärkten in Österreich zugute, während der Sonntag weiterhin als Ruhetag erhalten bleiben soll – auch in den sogenannten Tourismuszonen. Laut Haraszti sei die aktuelle Regelung ein „nostalgischer Unfug“.

Liberalisierung für Selbstbedienungsboxen

Neben einer Ausweitung der Öffnungszeiten für Supermärkte plädiert Haraszti auch für eine komplette Liberalisierung der Öffnungszeiten von Selbstbedienungsboxen. Derzeit dürfen diese nur solange geöffnet haben wie herkömmliche Supermärkte, was Haraszti als hinderlich ansieht. Besonders in ländlichen Gegenden, in denen rund 580 Gemeinden keinen eigenen Nahversorger haben, sei der Bedarf an solchen Boxen groß. Eine solche Lösung könnte den Versorgungslücken entgegenwirken, so Haraszti weiter.

Handel braucht mehr Wertschätzung

Haraszti kritisierte weiterhin die öffentliche Wahrnehmung des Handels, der oft zu Unrecht als „Böser“ dargestellt werde. Besonders während der Teuerungskrise habe der Handel stark unter der negativen öffentlichen Meinung gelitten. Haraszti wünscht sich daher mehr Anerkennung und Wertschätzung für den Handel als wichtigen Wirtschaftszweig, der in Österreich rund 620.000 Arbeitsplätze bietet.

Zukunftstrends im Lebensmittelhandel

Im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen im Lebensmittelhandel sieht Haraszti klare Trends: Das Interesse an Bio-Produkten sowie regionalen, vegetarischen und veganen Artikeln wächst weiterhin. Zudem gibt es Herausforderungen wie die bevorstehende Einführung des Einwegpfands, für die REWE bereits „Millionen-Investitionen“ in Pfandautomaten und Infrastruktur getätigt hat.

Wirtschaftliche Ausrichtung und Marktentwicklung

Trotz der intensiven Konkurrenz im Lebensmittelhandel zeigt sich Haraszti mit der aktuellen Geschäftsentwicklung zufrieden. Auch wenn REWE im Marktanteil hinter Spar liegt, sei der Wettbewerb hart und fair. Besonders im Bereich Click & Collect sowie der Zusammenarbeit mit Lieferdiensten wie Foodora sieht Haraszti großes Potenzial für die Zukunft, wie Medien berichten.