Auto stürzt 100 Meter ab: Winterliche Straße wurde Lenker (75) zum Verhängnis

Ein Unfall bei winterlichen Bedingungen in St. Johann im Pongau führte zu einem 100-Meter-Absturz in ein Bachbett.

In St. Johann im Pongau ereignete sich am Dienstag, dem 3. Dezember 2024, ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen Mittag verlor ein 75-jähriger Autofahrer auf einem Güterweg aufgrund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Der Lenker versuchte einem Hindernis auszuweichen, geriet dabei ins Rutschen und kam von der Straße ab. Das Fahrzeug stürzte über 100 Meter einen steilen Abhang hinunter, bis es schließlich in einem Bachbett zum Stillstand kam. Der Autofahrer zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.