Skistar Marcel Hirscher nach schwerer Knieverletzung in Graz operiert

Das Comeback von Marcel Hirscher wurde am Montag abrupt beendet. Beim Training auf der Reiteralm zog sich der Skistar eine schwere Knieverletzung zu. Mehr dazu liest du hier: „Letzte Fahrt der Saison“: Marcel Hirscher verkündet Aus. Ob es in der kommenden Saison wieder ein Hirscher-Comeback gibt, bleibt abzuwarten. Auf Instagram schrieb Hirscher zuletzt: „Letzte Fahrt der Saison. Was bleibt, ist die Liebe zum Skifahren. Vielen Dank an Sie alle für Ihre Unterstützung.“

Hirscher nach Knieverletzung in Graz operiert

Noch am späten Montagabend wurde Hirscher in Graz am Knie operiert, wie der ORF berichtet. Der Eingriff, der rund eineinhalb Stunden dauerte, soll erfolgreich verlaufen sein. Man gehe nun mindestens von einer sechsmonatigen Pause für Hirscher aus.