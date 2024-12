Zillertalbahn crasht in Auto: Verzweifeltes Hupen bliebt erfolglos

Unfall in Zell am Ziller: Ein Auto kollidierte mit der Zillertalbahn am Bahnübergang.

Am Dienstagnachmittag, den 3. Dezember 2024, ereignete sich in Zell am Ziller, Tirol, ein Verkehrsunfall am Bahnübergang. Ein 43-jähriger Autofahrer aus Belgien übersah beim Überqueren des Bahnübergangs auf der Gemeindestraße den herannahenden Zug der Zillertalbahn, der in Richtung Mayrhofen unterwegs war.

Warnsignale blieben ohne Wirkung

Der Lokführer, ein 38-jähriger Mann, versuchte den Autofahrer durch wiederholtes Hupen zu warnen. Trotz der Warnsignale konnte eine Kollision nicht verhindert werden. Der Zug erfasste das Fahrzeug, wobei glücklicherweise niemand schwer verletzt wurde.

Autofahrer unter Schock, Zug bleibt unversehrt

Während die Passagiere des Zuges und der Lokführer unverletzt blieben, erlitt der Autofahrer einen Schock und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Sein Auto wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Der Zug selbst blieb unversehrt und konnte seine Fahrt in Richtung Mayrhofen nach kurzer Unterbrechung fortsetzen.