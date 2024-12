Verbale Auseinandersetzung in Wien endet mit Waffenverbot

Ein Streit in der Hörlgasse eskalierte – die Polizei ermittelt.

Ein Streit in der Hörlgasse eskalierte – die Polizei ermittelt.

Veröffentlicht am 3. Dezember 2024, 21:10 / ©APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH

Ein Verkehrsstreit in der Hörlgasse in Wien-Alsergrund führte zu einem Polizeieinsatz, der die Beteiligten in Schwierigkeiten brachte. Gegen 16.30 Uhr kam es zunächst zu einem verbalen Disput zwischen zwei Autofahrern, einem 41-jährigen und einem 68-jährigen österreichischen Staatsbürger. Doch der Konflikt eskalierte schnell: Einer der Männer soll eine mutmaßliche Schusswaffe aus dem Fenster seines Fahrzeugs gehalten haben.

Flucht und Konsequenzen: Zwei Männer im Visier der Polizei

Der 41-jährige Autofahrer reagierte prompt, indem er die Flucht ergriff und den Polizeinotruf verständigte. Bei Ankunft der Einsatzkräfte war nur mehr dieser am Ort des Geschehens. Der mutmaßliche Waffenhalter, ein 68-jähriger Mann, konnte später an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Nach einer umfassenden Klärung des Vorfalls sprachen die Beamten ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 68-Jährigen aus und zeigten ihn wegen gefährlicher Drohung an. Doch auch der 41-Jährige musste mit Konsequenzen rechnen: Er wurde ebenfalls wegen gefährlicher Drohung angezeigt.